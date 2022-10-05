قتلى وجرحى في انفجار استهدف مسجدًا في أفغانستان

مراسلة CNN كلاريسا وارد تجري مقابلة مُرعبة مع زعيم في داعش خراسان

على عداوة مع طالبان.. من هم داعش خراسان؟

(CNN)-- قٌتل اثنين وأصيب 18 آخرون في انفجار قنبلة داخل مسجد في العاصمة كابل، الأربعاء، وفقا لتغريدة من منظمة الطوارىء الإيطالية غير الحكومية، التي تدير مستشفى في كابل.

قالت المنظمة، في بيان: "بعد هجوم بقنبلة في مسجد بوزارة الداخلية، استقبل مركز الجراحة التابع منظمة الطوارىء غير الحكومية 20 مصابًا – توفي 2 منهم فور وصولهم. هذه ثاني حالة إصابة جماعية في الأيام الأخيرة، ورقم 23 على مدار العام حتى الآن".

في رسالة إلى الصحفيين، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية الواقعة في وقت سابق الأربعاء، قائلا إنه كان هناك انفجار في مسجد في كابل يقع قرب وزارة الداخلية.

لم يوضح المتحدث أي معلومات عن الضحايا.