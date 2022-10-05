"نظر إلى الأرض وتمتم".. تفاعل على تصرف غريب من بايدن في بورتوريكو

نشر الأربعاء ، 05 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لتصرف وصفوه بـ"الغريب" من الرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال زيارة لبورتوريكو.

ويظهر الرئيس الأمريكي في مقطع الفيديو المتداول وهو يقف فجأة وينظر إلى الأرض قبل أن يرفع رأسه ويبتسم ويواصل المسير.

ويذكر أن بايدن قام بزيارة إلى بورتوريكو يوم الاثنين لتفقد أضرار العاصفة فيونا.

وأعلن الرئيس بايدن عن تمويل بأكثر من 60 مليون دولار لقانون البنية التحتية من الحزبين لمساعدة بورتوريكو على الاستعداد بشكل أفضل للعواصف المستقبليةـ وفقا لما نقله البيت الأبيض.