نشر الثلاثاء ، 04 أكتوبر / تشرين الأول 2022

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(CNN)-- ذكر دبلوماسي روسي، يوم الثلاثاء، أن المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تعجل من احتمال وقوع "صدام عسكري مباشر" بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال رئيس الوفد الروسي في لجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة، كونستانتين فورونتسوف في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "الولايات المتحدة تواصل ضخ المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، مما يسهل المشاركة المباشرة لمقاتليها ومستشاريها في الصراع".

وأضاف: "لا يؤدي هذا إلى إطالة أمد القتال فحسب، بل إنه يجعل الوضع أقرب إلى خط خطير من الاشتباك العسكري المباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".

وتأتي تصريحات الدبلوماسي في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة تقديم 625 مليون دولار إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.

في بيان صدر يوم الثلاثاء، استشهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن باستخدام القوات الأوكرانية بشكل فعال للدعم الأمريكي للمضي قدما في "هجومها المضاد الناجح لاستعادة أراضيهم التي استولت عليها روسيا بشكل غير قانوني".