(CNN)-- أطلقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، 4 صواريخ أرض - أرض قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، وذلك بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في اتجاه الشرق مر فوق اليابان.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، لمراسلة شبكة CNN باميلا براون، إن الهدف من إطلاق الصواريخ هو "إثبات أن لدى الولايات المتحدة وحلفاءها القدرات العسكرية للرد على الاستفزازات".

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إطلاق 4 صواريخ أرض - أرض من قبل الجيش الكوري الجنوبي والأمريكي يبلغ مداها 200 ميل (300 كيلومتر).

وقال كيربي: "هذه ليست المرة الأولى التي نقوم فيها بذلك ردا على استفزازات من كوريا الشمالية للتأكيد من أننا نستطيع إظهار قدراتنا الخاصة".

وأضاف: "نريد أن نرى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ، فكيم جونغ أون (زعيم كوريا الشمالية) لم يُظهر ميلا للتحرك في هذا الاتجاه، وبصراحة تامة إنه يتحرك في الاتجاه المعاكس من خلال الاستمرار في إجراء اختبارات الصواريخ هذه التي تعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن".

يذكر أن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أعلنت، يوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا في اتجاه الشرق مر فوق اليابان.

ووفقا لإحصاءات شبكة CNN، فإن هذا يمثل الإطلاق الصاروخي الـ23 لكوريا الشمالية خلال هذا العام، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز.

وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فوق اليابان في2017.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن بلاده "تدين بشدة" إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا حلق فوق أراضيها.