مايكروفون يلتقط كلمة "نابية" قالها بايدن وسط تفاعل واسع

نشر الخميس ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2022

لقطات جوية ترصد دمارًا كارثيًا في فلوريدا نتيجة إعصار "إيان"

استمعوا إلى نداء مرعب من امرأة حاصرتها مياه الفيضانات في فلوريدا

خبير الأرصاد بـCNN: لم أشاهد هذا من قبل.. انحسار المياه بشكل مخيف عن سواحل فلوريدا قبيل وصول عاصفة إيان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُسمع فيد الرئيس الأمريكي، جو بايدن وهو يقول "كلمة نابية" الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

الكلمة النابية التي قالها بايدن جاءت خلال حوار جانبي مع عمدة شاطئ فورت مايرز في فلوريدا، راي مورفي.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب CNN للتعليق.

ويذكر أن منطقة فورت مايرز شهدت دمارا كارثيا خلفه إعصار إيان الذي اجتاح ولاية فلوريدا الأمريكية، مطلع الأسبوع الجاري.

وتظهر لقطات فيديو لأسطح المنازل التي خلعت وترامت بشكل عشوائي والأشجار المقتلعة من أرضها والكثير من المشاهد التي تُظهر قوة الإعصار الذي ضرب المنطقة، فيما قام خفر السواحل بعمليات الإنقاذ من الجو والمياه للناس المحاصرين في كل مكان.