كوريا الشمالية تتجاهل التنديدات وتطلق صواريخ بالستية مجددا

(CNN)-- أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، أنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين باليستيين، ويأتي ذلك بعد يومين من إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ باليستي متوسط المدى حلق فوق اليابان لأول مرة منذ 5 سنوات.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، للصحفيين في المقر الرسمي، يوم الخميس، إن إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ خلال فترة قصيرة "غير مقبول على الإطلاق".

ومن جانبها، ذكرت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهادي والهندي، في بيان، أن الإطلاق الأخير للصواريخ من قبل كوريا الشمالية لم يشكل "تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأمريكية، لكنه يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج كوريا الشمالية غير القانوني لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية".

وأضافت: "نحن نتشاور عن كثب مع حلفائنا وشركائنا، وستظل التزامات الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان صارمة".