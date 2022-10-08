رئيسة منظمة حقوقية فائزة بنوبل تدعو إلى محاكمة بوتين ولوكاشينكو

نشر السبت ، 08 أكتوبر / تشرين الأول 2022

(CNN)-- دعت أولكساندرا ماتفيتشوك رئيسة منظمة "مركز الحريات المدنية" الأوكرانية، التي فازت بشكل مشترك بجائزة نوبل للسلام، يوم الجمعة، إلى "تقديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو و مجرمي حرب آخرين إلى محكمة دولية".

وقالت ماتفيتشوك، عبر فيسبوك، إنها "سعيدة بالفوز بالجائزة إلى جانب منظمة ميموريال لحقوق الإنسان والمدافع البيلاروسي المسجون أليس بيالياتسكي".

ودعت إلى إخراج روسيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب ما وصفته بـ"الانتهاكات المنهجية لميثاق الأمم المتحدة".

وأضافت: "يجب على الأمم المتحدة والدول الأعضاء حل مشكلة الثغرات في إثبات المسؤولية وتوفير فرصة لتحقيق العدالة لمئات الآلاف من ضحايا جرائم الحرب، لأن بدون هذا فالسلام الدائم في منطقتنا سيكون مستحيلا".

وذكرت أن "خبرتها التي امتدت على مدى عشرين عاما في النضال من أجل الحريات المدنية وحقوق الإنسان تُظهر بلا شك أن الناس العاديين لديهم تأثير أكبر بكثير مما يعتقدون".

وأضافت: "يمكن للتعبئة الجماهيرية للناس العاديين في مختلف دول العالم ولصوتهم المشترك أن يغير تاريخ العالم بشكل أسرع من تدخل الأمم المتحدة".