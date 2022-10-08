دبلوماسية تحذر من أن الأسوأ قادم من بوتين.. ومحلل يتوقع ما يمكن أن يفعله

شاهد ما قاله بوتين بعد إعلان ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا

(CNN)-- أشاد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، يوم الجمعة، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد ميلاده السبعين، مدعيا أن "الله وضع بوتين على رأس السلطة حتى يتمكن من أداء خدمة ذات أهمية خاصة".

وأضاف البطريرك كيريل، في رسالة إلى الرئيس الروسي: "لقد وضعك الرب على رأس السلطة حتى تتمكن من أداء خدمة ذات أهمية خاصة ومسؤولية كبيرة متعلقة بمصير البلد والشعب الذي توكل إليه رعايتك".

ودعا البطريرك القساوسة للصلاة من أجل صحة بوتين لمدة يومين، الجمعة والسبت.

والبطريرك كيريل مؤيدا بارزا لحرب بوتين في أوكرانيا، على الرغم من حقيقة أنها قتلت العديد من أبناء الكنيسة، كما أدى تأييده الراسخ للكرملين والحرب إلى العزلة عن المجتمع الديني، حيث حذره بابا الفاتيكان البابا فرانسيس في وقت سابق من أن يصبح "فتى مذبح بوتين"، وفرضت الحكومة البريطانية على كيريل عقوبات بسبب دعمه الحرب، في يونيو/ حزيران.

ومؤخرا صرح رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بأن "الجنود الروس الذين يقتلون في الحرب بأوكرانيا سيتطهرون من كل ذنوبهم"، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الروسي "تعبئة جزئية" لتجنيد 300 ألف جندي إضافي، في خطوة تصعيدية للغزو بأوكرانيا.