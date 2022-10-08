كوريا الشمالية: تجربتنا الصاروخية الأخيرة لم تهدد الدول المجاورة

(CNN)-- قالت كوريا الشمالية، يوم السبت، إن تجربتها الصاروخية الأخيرة التي قامت بها، يوم الثلاثاء "عادية ومخطط لها للدفاع عن النفس، ولم تشكل أي تهديد للطيران المدني أو الدول المجاورة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية، نقلا عن المتحدث باسم الإدارة العامة للطيران.

وأضاف المتحدث أن "إدارة الطيران أولت الاعتبار الواجب لسلامة الرحلات المدنية الدولية قبل إطلاق الصاروخ"، وتابع أن التجربة الصاروخية كانت "بهدف توفير الحماية من التهديدات العسكرية الأمريكية".

وكان الصاروخ الباليستي، الذي أطلقته كوريا الشمالية حلق فوق اليابان، يوم الثلاثاء، قطع مسافة 4600 كيلومتر (2858 ميلا) وسقط في نهاية المطاف خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، مما أثار إدانات قوية من كل من اليابان وكوريا الجنوبية.