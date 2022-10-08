نشر السبت ، 08 أكتوبر / تشرين الأول 2022

بوتين تحت الضغط.. ما هي الخطوة التالية للرئيس الروسي وهو يواجه الهزائم في أوكرانيا وانتقادات في الداخل؟

فيديو يُظهر لحظة هجوم مضاد للجيش الأوكراني ضد جنود روس.. وكشف حقيقة ما جرى

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعيين قائد جديد لما تسميه عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بحسب وسائل إعلام رسمية روسية.

وقالت الوزارة إن وزير الدفاع سيرغي شويغو وافق على تعيين الجنرال سيرغي سوروفكين قائدا لـ"تجمع القوات المشتركة" الروسية في أوكرانيا.

وقالت وكالة أنباء تاس الروسية الحكومية إن المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، أدلى بهذا الإعلان يوم السبت.

في يونيو/ حزيران، عُين سوروفكين مسؤولاً عن القوات الروسية في جنوب أوكرانيا. وسبق له أن خدم في طاجيكستان والشيشان وسوريا.

في عام 2017، منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سوروفكين ميدالية على عمله في سوريا في حفل أقيم في موسكو في ديسمبر/ كانون الأول 2017.

ومنذ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، كان قائدًا للقوات الجوية الفضائية الروسية، حسبما أورد موقع وزارة الدفاع الروسية.