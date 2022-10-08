أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت لجنة التحقيق الروسية في حادثة انفجار جسر كيرتش، السبت، أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل 3 أشخاص.

وفي بيان عبر قناتها على تيلغرام، قالت اللجنة: "وفق المعلومات الأولية، قُتل 3 أشخاص في الحادثة، هؤلاء، من المفترض أن يكونوا ركاب السيارة التي كانت بالقرب من الصهريج الذي انفجر".

وأضافت اللجنة: "في الوقت الراهن، تم انتشال جثتي الضحيتين، وهما رجل وامرأة، من المياه، ويجري تحديد هويتيهما".

وأردفت اللجنة: "محققو لجنة التحقيق الروسية جمعوا بيانات حول الصهريج وصاحبه، وهو يسكن في كراسنودار كراي، وباشرت فرق التحقيق عملها في مكان سكنه، وتجري دراسة طريق حركة المركبة والوثائق المتعلقة بها".