بوتين تحت الضغط.. ما هي الخطوة التالية للرئيس الروسي وهو يواجه الهزائم في أوكرانيا وانتقادات في الداخل؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، السبت، إن حلف الناتو بحاجة إلى العمل على تعزيز دفاعه.

وأضافت لامبرخت أثناء زيارته للقوات الألمانية المنتشرة في ليتوانيا: "نحن نعيش في أوقات عصيبة، وفي مثل هذه الأوقات، من المهم أيضًا معرفة أين ثغرات الدفاع لدينا"، مٌشيرًا إلى أن الدفاع الجوي هو أحد هذه المجالات حيث من الضروري العمل بشكل عاجل".

كما أعلنت ألمانيا عن المزيد من عمليات تسليم الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي IRIS-T، وما مجموعه 100 دبابة من اليونان وسلوفاكيا.

وأشارت لامبرخت إلى استعدادًا لمواجهة تهديد أمني متزايد، ستنشئ ألمانيا أيضًا لواء مشاة مدرعًا جديدًا يمكن نشره بسرعة في ليتوانيا في أوقات الحاجة.