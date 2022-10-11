بايدن يتعهد لزيلينسكي بتقديم أنظمة دفاع جوي متقدمة لأوكرانيا

شاهد ما قاله المتحدث باسم أردوغان لـCNN عن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

بوتين تحت الضغط.. ما هي الخطوة التالية للرئيس الروسي وهو يواجه الهزائم في أوكرانيا وانتقادات في الداخل؟

(CNN)-- أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن إدانته للضربات الصاروخية الروسية الأخيرة، وتعهد بايدن، خلال اتصال هاتفي، بمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك تقديم أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن "أعرب، خلال الاتصال، عن إدانته للضربات الصاروخية الروسية على جميع أنحاء أوكرانيا، ونقل تعازيه لأحباء الذين قتلوا وجرحوا في هذه الهجمات الحمقاء".

وأضاف البيان أن الرئيس الأمريكي "تعهد بمواصلة تزويد أوكرانيا بالدعم اللازم للدفاع عن نفسها، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة".

لم يقدم البيان تفاصيل إضافية حول أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة التي تمت مناقشتها.

وتابع أن بايدن "أكد على انخراطه المستمر مع الحلفاء والشركاء لمواصلة فرض عقوبات على روسيا، ومحاسبتها على جرائم الحرب والفظائع التي ترتكبها، وتزويد أوكرانيا بالمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية".

وكان الرئيس الأمريكي قال، في بيان صدر في وقت سابق يوم الاثنين، إن "الموجة الأخيرة من الضربات الروسية تظهر مرة أخرى الوحشية المطلقة لحرب (الرئيس الروسي، فلاديمير) بوتين غير الشرعية على الشعب الأوكراني".

وهدد الرئيس الروسي، في وقت سابق الاثنين، ما وصفه بـ"رد قاس" بعد هجوم جسر كيرتش، السبت، والذي أودى بحياة 3 أشخاص.

جاء ذلك في كلمة متلفزة، قال خلالها بوتين إن روسيا قصفت أهدافًا عسكرية وبنية تحتية في أنحاء أوكرانيا في أعقاب انفجار جسر القرم يوم السبت.

وهدد بوتين بمزيد من الردود "القاسية" التي تتوافق "مع مستوى التهديد لروسيا الاتحادية، وألا يساورهم شك في ذلك"، فيما اتهم كييف بـ"الإرهاب".

ويذكر أن أوكرانيا لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على جسر كيرتش، وهو رابط رئيسي بين البر الرئيسي الروسي وشبه جزيرة القرم، والذي بنته موسكو بشكل غير قانوني في عام 2014.