دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال كريم أحمد خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لشبكة CNN، إنه يعتقد أن العدالة ستُطبق بشأن "جرائم الحرب" التي ارتكبت خلال حرب روسيا على أوكرانيا.

وأضاف خان، يوم الاثنين، أن "القانون الدولي سيضمن أنه سيكون هناك يوم للحساب بشأن أوكرانيا وغيرها من المواقف التي يكون فيها أي متنمر أو أي شخص يحمل سلاحا أو صاروخا أو لديه القدرة على بث الرعب على الفئات الأكثر ضعفا في أجيالنا القادمة سيدرك أن القانون موجود".

وتابع بالقول: "القانون قد لا يكون بالقوة التي يريدها الكثير من الناس ، لكنه ليس بالضعف الذي يعتقده الكثير من الناس، القانون موجود".

وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه "قلق للغاية" بشأن مقتل المدنيين في أعقاب الضربات الروسية العديدة على أوكرانيا يوم الاثنين، وذكر أن المحكمة الجنائية الدولية ستجري تحقيقا جنائيا.

وقال: "لدي أعضاء في مكتبي كانوا الليلة الماضية في المخابئ مع العديد من المدنيين الآخرين الأطفال والنساء والرجال الأوكرانيين، وهذه مسألة تتعلق بقضايا الأخلاق والقانون وقضايا التعاطف والإنسانية"، وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن نكون هناك للوصول إلى الحقيقة".

وتعرضت كييف ومدن أوكرانية أخرى لضربات روسية مميتة، في وقت مبكر من يوم الاثنين، فيما يبدو أنها أعنف موجة من الهجمات الصاروخية منذ الأسبوع الأول من الحرب.

وقال إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن الصواريخ "أصابت جميع الأهداف المحددة".

وفي المقابل، ذكر المسؤولون الأوكرانيون أن القصف الروسي استهدف البنية التحتية الحيوية للطاقة وأن العديد من المناطق في أوكرانيا تعاني الآن من انقطاع التيار الكهربائي.