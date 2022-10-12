هل تعتقد أن بوتين سيستخدم سلاحا نوويا؟.. بايدن يجيب لـCNN

(CNN)-- أجاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مقابلة مع شبكة CNN، على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستخدم سلاحا نوويا تكتيكيا؟، بقوله إنه "لا يعتقد أن بوتين سيفعل ذلك".

وأضاف بايدن: "أعتقد أنه من غير المسؤول بالنسبة له التحدث عن ذلك، فكرة أن زعيما عالميا لإحدى أكبر القوى النووية في العالم يقول إنه قد يستخدم سلاحا نوويا تكتيكيا في أوكرانيا".

وتابع أن "تهديدات بوتين لها تأثير مزعزع للاستقرار"، وحذر من "الأخطاء المحتملة في التقدير التي يمكن أن تترتب على ذلك ويمكن أن ينتهي بحرب نهاية العالم (هرمغدون)"، وذكر: "لا يمكنه الاستمرار في الحديث عن استخدام سلاح نووي تكتيكي مع الإفلات من العقاب كما لو كان ذلك أمرا منطقيا".

ورفض الرئيس الأمريكي الكشف عن الشكل الذي سيبدو عليه رد الولايات المتحدة في حالة متابعة بوتين لتهديداته النووية، وقال بايدن: "كانت هناك مناقشات حول ذلك، لكنني لن أتطرق إلى ذلك، سيكون تصرفا غير مسؤول مني أن أتحدث عما سنفعله أو لا نفعله".

وردا على سؤال عما إذا كان سيلتقي مع بوتين في قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل في إندونيسيا، قال بايدن إنه لا يرى سببا وجيها لذلك، وذكر: "لقد تصرف بوحشية، وأعتقد أنه ارتكب جرائم حرب، ولذا أنا لا أرى أي سبب منطقي للقائه الآن".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سيعتمد الأمر على ما يريد التحدث عنه على وجه التحديد"، وتابع أنه إذا أراد بوتين مناقشة قضية نجمة كرة السلة الأمريكية المسجونة في روسيا بريتني غرينر، فإنه "سيكون منفتحا على الحديث".