دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريح أدلى به حول ابنه، جوزيف المعروف باسم "بو" قائلا إنه مات في العراق.

ويذكر أن البيت الأبيض كان قد أعلن العام 2015 أن جوزيف "بو" بايدن الثالث، وهو من المحاربين القدامى في حرب العراق وكان يشغل منصب المدعي العام لولاية ديلاوير الأمريكية توفي عن عمر 46 عامًا بعد صراع مع سرطان الدماغ، بحسب بيان صدر عن مكتب نائب الرئيس حينها.

وقال بايدن حينها في بيان: "كان بو بايدن، بكل بساطة، أفضل رجل عرفه أي منا على الإطلاق".

وفي عام 2013، عولج بو بايدن في مركز "إم دي أندرسون" للسرطان في هيوستن وتم تشخيص حالته بأنه مصاب بسرطان الدماغ.