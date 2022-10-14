(CNN)-- صوتت لجنة في مجلس النواب الأمريكي تحقق في الهجوم على مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس)، الذي حدث يوم 6 يناير/ كانون الثاني 2021، يوم الخميس، لصالح استدعاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للحصول على وثائق وشهادة في ختام جلسة الاستماع الأخيرة للجنة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

ويمثل التصويت بالإجماع تصعيدا في جهود اللجنة للحصول على شهادة من الرئيس السابق، على الرغم من أنه في هذه المرحلة المتأخرة، من غير المرجح أن يمتثل ترامب لأمر الاستدعاء، ومن المحتمل ألا يكون لدى اللجنة وقت لخوض معركة قضائية مطولة.

ومن النادر ولكن ليس من دون سابقة أن يقوم الكونغرس باستدعاء الرؤساء الحاليين والسابقين للشهادة.

وقال رئيس اللجنة، بيني طومسون، وهو ديمقراطي: "بفضل العمل الدؤوب لأعضائنا والمحققين، لم يساورنا أي شك في أن دونالد ترامب قاد جهدا لقلب الديمقراطية الأمريكية الذي أدى مباشرة إلى حدوث عنف في يوم 6 يناير (اقتحام الكونغرس)".

وأضاف أن "ترامب الشخص الوحيد في الذي كان في قلب قصة ما حدث لذلك نريد أن نسمع منه".

وفي المقابل، انتقد الرئيس السابق تصويت اللجنة لصالح استدعائه، وقال عبر موقع "تروث سوشال": "لماذا لم تطلب مني اللجنة غير المنتخبة أن أدلي بشهادتي منذ شهور؟ لماذا انتظروا حتى النهاية وفي اللحظات الأخيرة من لقائهم الأخير؟ لأن اللجنة عبارة عن فشل كامل عملت فقط على زيادة تقسيم بلادنا وبالمناسبة، اللجنة تؤدي عملها بشكل سيء للغاية، وهى أضحوكة في جميع أنحاء العالم".

يذكر أن ترامب منع العديد من مساعديه من التجاوب مع اللجنة.