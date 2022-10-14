أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بادر مسؤول أوكراني رفيع المستوى بخطوة تصالحية مع رجل الأعمال إيلون موسك، الجمعة، في ظل انتقادات قاسية من الجانب الأوكراني له بسبب رؤيته بشأن إجراء تسوية للصراع مع روسيا.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التحول التكنولوجي، ميخائيليو فيدوروف، على تويتر الجمعة: "بالتأكيد إن إيلون ماسك واحد من أكبر الأفراد المتبرعين لأوكرانيا حول العالم"، حسب قوله.

وقدم نظام الأقمار الصناعية "ستارلينك" الذي يملكه ماسك، خدمات اتصال مجانية لأوكرانيا منذ بدء الأزمة، وكان رابطا رئيسيا سمح للجيش الأوكراني بالحفاظ على التواصل مع العالم الخارجي.

وأضاف فيدوروف قائلا:"ستارلينك عنصر محوري في بنيتنا التحتية الرئيسية".

وتأتي تصريحات المسؤول الأوكراني لتخفف من حدة التصريحات الصادرة سابقا عن عدد من المسؤولين الأوكرانيين والتي حملت انتقادات قاسية لماسك بعد أن أعلن عن وجهة نظره بشأن التوصل لتسوية سلمية تتنازل عبرها أوكرانيا عن القرم وتوافق على بقائها تحت صفة الحياد.

وبعثت شركة "SpaceX" الخاصة بموسك رسالة للبنتاغون الشهر الماضي، قالت فيها إنها قد توقف تمويل خدماتها في أوكرانيا في حال لم يضخ الجيش الأمريكي عشرات ملايين الدولارات شهريا.