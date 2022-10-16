رئيس الصين: سنأخذ تايوان بالقوة عند الحاجة.. وسنجدد شباب الأمة

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نشر الأحد ، 16 أكتوبر / تشرين الأول 2022

مراسل CNN يصور بهاتفه لحظة وقوع زلزال عنيف في تايوان.. شاهد ما حدث

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لأعضاء الحزب الشيوعي الحاكم في بكين الأحد، إن الصين ستتحد مع تايوان بالقوة إذا تطلب الأمر.

وقال بينغ: "سنواصل السعي من أجل الاتحاد مجددا بشكل سلمي، بأكبر قدر من الإخلاص وبأقصى جهد، لكننا لن نعد أبدًا بالتخلي عن استخدام القوة ونحتفظ بخيار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة"، حسب قوله.

وتابع الرئيس الصيني قائلا: "عجلة التاريخ تجري باتجاه إعادة توحيد الصين وتجديد شباب الأمة الصينية، يجب التوصل إلى توحيد كامل لبلادنا"، على حد تعبيره.

ولقي التهديد الصارم لتايوان أعلى مستويات التصفيق خلال كلمة الرئيس الصيني التي قاربت مدتها الساعتين.

وقال بينغ عن قوة الجيش، إن الصين "ستؤسس نظام ردع استراتيجي قوي" و"ستُكثف تدريباتها العسكرية تحت ظروف الحرب" للبناء على المكاسب التي حققتها قوتها الدفاعية.

وقال الرئيس الصيني إن على بكين "تسريع عجلة تحديث النظرية العسكرية والتنظيم والعتاد البشري والأسلحة والمعدات"، كي يستطيع جيشها "تنفيذ مهامه بشكل فعال في الحقبة المقبلة".