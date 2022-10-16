تايوان ترد على تهديدات الرئيس الصيني بإمكانية استخدام "القوة" لضمها

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكدت تايوان أنها لن تتنازل عن قيم السيادة والديمقراطية والحرية، في إطار ردها على تهديد الرئيس الصيني شي جين بينغ بإمكانية استخدام "القوة" لضمها إلى بكين، وفق ما قاله المكتب الرئاسي في تايوان الأحد.

وقال المكتب الرئاسي في رده على الرئيس الصيني: "يتابع مجلس الأمن القومي الوضع عن كثب وسيواصل منح الكثير من الاهتمام للتطورات اللاحقة"، حسبما جاء على لسان متحدث الرئاسة، تشانغ تون-هان.

وأضاف المتحدث باسم المكتب: "عبرت تايوان عن رأيها بشكل واضح، نحن نرفض بحزم سياسة (صين واحدة بنظامين)"، حسب قوله.

وأضاف تشانغ قائلا: "لقد تعاهد التايوانيون على عدم التنازل عن السيادة على الأرض والديمقراطية والحرية، ولا يجب أن تكون المواجهة العسكرية خيارا بالنسبة لطرفي مضيق تايوان".

وذكر المتحدث بما جاء في كلمة رئيسة تايوان ، تساي إينغ وين، في اليوم الوطني الأسبوع الماضي، والتي قالت إن تايوان مستعدة للعمل مع بكين من أجل إيجاد "طرق متفق عليها" للحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان.