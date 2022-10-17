كييف، أوكرانيا (CNN)-- صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية في أفضل مستوياتها منذ 30 عاما، وذلك وسط اتهامات أمريكية للسعودية بـ"احتضان" روسيا ودعم تمويل حربها على أوكرانيا عبر قرار "أوبك بلس" الأخير بخفض إنتاج النفط.

وقال زيلينسكي، في جزء من خطابه للأوكرانيين، مساء الأحد، إنه "على مدار الأسبوع الماضي، تجدر الإشارة إلى تعزيز الاتصالات مع السعودية".

وأضاف: "هناك اتفاقيات مهمة. من بين أمور أخرى، قرار الشركاء بتقديم حزمة دعم إنساني بمبلغ 400 مليون دولار. إنها مهمة جدا". وتابع بالقول: "في الوقت الحالي، لدينا علاقات ذات معنى مع المملكة العربية السعودية أكثر من أي وقت مضى منذ 30 عامًا".

وتأتي تصريحات زيلينسكي بعد أن تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتقديم 400 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا، يوم الجمعة الماضي.

وتعليقا على توجيه زيلينسكي الشكر للسعودية، قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على تويتر، الأحد: "نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا. الجدير بالذكر أن هذه الاتهامات الزائفة لم تأت من حكومة أوكرانيا".

وأضاف خالد بن سلمان، في تغريدة أخرى: "على الرغم من أن قرار أوبك، الذي اتُّخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتَّهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا!! إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضًا؟".