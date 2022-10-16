بعد قرار أوبك بلس.. سيناتور أمريكي لـCNN: على بايدن إعادة تقييم العلاقات مع السعودية لهذه الأسباب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الحديث عن وقوف المملكة إلى جانب روسيا بدعمها قرار مجموعة أوبك بلس بخفض إنتاج النفط، بأنها "اتهامات باطلة مثيرة للدهشة".

وقال وزير الدفاع السعودي، عبر حسابه في تويتر، الأحد: "على الرغم من أن قرار أوبك، الذي اتُّخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتَّهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا!!"

وتساءل الأمير خالد بن سلمان، قائلا: "إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضًا؟"

وأضاف وزير الدفاع: "لقد اندهشنا من الاتهامات بأن المملكة تقف إلى جانب روسيا في حربها مع أوكرانيا. من المثير للدهشة أن هذه الاتهامات الباطلة لم تأت من الحكومة الأوكرانية".

كان الأمير خالد بن سلمان يعلق على تغريدة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي كان يعلق على حديثه إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ويشكره على تقديم المملكة مساعدات مالية إلى أوكرانيا ولعب دور الوساطة في إبرام اتفاق إطلاق سراح أسرى الحرب.

وأعلنت المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي تقديمها مساعدات إنسانية لأوكرانيا تبلغ قيمتها 400 مليون دولار.

جاء إعلان السعودية عن المساعدات بعد موجة من الانتقادات الأمريكية الرسمية، وتلويح الرئيس جو بايدن بأنه "ستكون هناك بعض العواقب لما فعلوه مع روسيا"، وذلك في جانب من تصريحاته خلال مقابلته مع شبكة CNN الاثنين الماضي.