بايدن يعلق على إعلان بوتين فرض الأحكام العرفية في مناطق أوكرانية محتلة

يتمتع بتاريخ من الوحشية.. نظرة على سيرغي سوروفيكين قائد الحرب الجديد لبوتين في أوكرانيا

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، إن إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين فرض الأحكام العرفية في 4 مناطق أوكرانية محتلة "يعكس المأزق اليائس" لبوتين.

وأضاف بايدن، للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أن فلاديمير بوتين يجد نفسه في موقف صعب للغاية".

وردا على سؤال حول إعلان الأحكام العرفية، قال الرئيس الأمريكي إن ذلك يدل على "خيارات روسيا المتضائلة"، وأضاف: "ما يعكسه هذا الأمر بالنسبة لي هو أن (بوتين) يبدو أن أداته الوحيدة المتاحة له هي التعامل بوحشية مع الأوكرانيين، لمحاولة ترهيبهم ودفعهم إلى الاستسلام، وهم لن يفعلوا ذلك".

يذكر أن الرئيس الروسى أعلن، في وقت سابق من يوم الأربعاء، أنه وقع قانونا ينص على فرض الأحكام العرفية في أربع مناطق أوكرانية سعى الكرملين إلى ضمها، في انتهاك للقانون الدولي.

وفي المقابل، شجبت الدول الغربية عملية الضم وتعهدت بعدم الاعتراف بتلك المناطق كأراض روسية.