لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الخميس، استقالتها من منصبها، وقالت إنه سيتم إجراء انتخابات مبكرة داخل حزبها، بعد حوالي 6 أسابيع فقط من توليها المنصب.

وأصبحت تراس صاحبة أقصر مدة في رئاسة الوزراء في تاريخ بريطانيا إذ تولت المنصب في 6 سبتمبر/أيلول الماضي، قبل 44 يوما فقط، وسط أزمات اقتصادية وخلافات سياسية تشهدها بريطانيا.

وأعلنت تراس أنه سيتم اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين في غضون الأسبوع المقبل، بعد أن قال عدد متزايد من نواب حزبها إنهم لم يعد بإمكانهم دعمها بعد الآن. ويفتح قرار تراس صراعًا جديدًا على السلطة داخل حزب المحافظين الحاكم، بعد استقالتها واستقالة بوريس جونسون من قبلها.

بينما دعا حزب العمال، المعارض الرئيسي في المملكة المتحدة، إلى إجراء انتخابات عامة فورا، بدلا من أن ينتخب حزب المحافظين زعيما جديدا للحزب خلفا لتراس ليصبح رئيسا للوزراء. وقال حزب العمال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "من أجل اقتصادنا، من أجل النمو، من أجل العمال، نطالب بانتخابات عامة الآن".

وفي كلمتها من أمام مقر رئاسة الوزراء، قالت تراس: "نظرًا إلى الوضع، اعترف أنه لا يمكنني الوفاء بالتفويض الذي تم انتخابي على أساسه من قبل حزب المحافظين. لذا تحدثت مع جلالة الملك لاطلاعه بأنني سأستقيل من قيادة حزب المحافظين".

وأضافت: "في هذا الصباح، التقيت رئيس لجنة 1922، السيد غراهام برايدي، واتفقنا على أنه سيكون هناك انتخابات للقيادة والتي ستتم في غضون الأسبوع القادم. هذا سيضمن أننا سنبقى في مسار للوفاء بخططنا المالية والحفاظ على استقرار بلادنا الاقتصادي والأمن القومي. سأبقى رئيسة للوزراء إلى أن يتم اختيار خليفة".