(CNN)-- أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، عن قلقه بشأن مستقبل المساعدات الأمريكية لأوكرانيا إذا فاز الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، وذكر أنه من غير المرجح أن يستمروا في تقديم المساعدات لأوكرانيا.

وأشار بايدن، في حفل لجمع التبرعات في مدينة فيلادلفيا لمرشح مجلس الشيوخ جون فيترمان، لتصريحات العديد من الجمهوريين، بما في ذلك زعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب كيفن مكارثي، بشأن عدم الاستمرار في منح أوكرانيا المزيد من المساعدات.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن هذا الموقف يقوض دور الولايات المتحدة في عالم متقلب بشكل متزايد.

وقال بايدن: "هل سمعت ما قالوه اليوم؟ قالوا إنهم إذا فازوا، فمن غير المرجح أن يواصلوا تقديم المساعدات لأوكرانيا ضد الروس، هؤلاء الرجال لا يفهمون، القضية أكبر بكثير من أوكرانيا، إنها أوروبا الشرقية، إنه حلف الناتو، إنها ليس لديهم وعي بالسياسة الخارجية الأمريكية".

وربط الرئيس الأمريكي المعارضة الجمهورية لمساعدة أوكرانيا بمخاوف ملموسة من قبل حلفاء واشنطن بعد 4 سنوات من حكم الرئيس السابق دونالد ترامب من أن تتراجع الولايات المتحدة عن دورها في العالم.

وقال: "هؤلاء الرجال لا يفهمون أن الطريقة التي تعمل بها أمريكا ستحدد كيف يفعل بقية العالم إنهم ينظرون إلينا كقائد".

وأضاف أن "العالم سيتابع هذه الانتخابات أيضا، سواء من الأشخاص الطيبين أو الأشرار هناك ليروا ماذا سيحدث".