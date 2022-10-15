بايدن يوافق على 725 مليون دولار أخرى كمساعدات عسكرية لأوكرانيا

نشر السبت ، 15 أكتوبر / تشرين الأول 2022

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(CNN)-- وافق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على 725 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية لأوكرانيا، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية.

وشكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بايدن على تويتر صباح السبت.

وقال زيلينسكي في تغريدته أن المساعدات تشمل معدات صاروخية ومدفعية، مٌعتبرًا أن "هدية رائعة ليوم المدافعين عن أوكرانيا! سيتم هزيمة المعتدي الروسي وستتحرر أوكرانيا!"

تشمل الحزمة البالغة 725 مليون دولار ذخيرة لمنظومة HIMARS وHARMs (صواريخ جو - أرض) والأسلحة المضادة للدبابات وعربات همفي وطلقات المدفعية عيار 155 ملم والأسلحة الصغيرة وذخائر الأسلحة الصغيرة وقذائف مدفعية دقيقة التوجيه وإمدادات الطبية.