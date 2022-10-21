دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حثت إيران مواطنيها في أوكرانيا على مغادرة البلاد وتجنب السفر إلى هناك بسبب "الاشتباكات العسكرية المتصاعدة والاضطرابات المتزايدة"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيانها، الجمعة: "بسبب اشتداد الاشتباكات العسكرية والاضطرابات المتزايدة في أوكرانيا، يُنصح المواطنون الإيرانيون بشدة بعدم السفر إلى هذا البلد. في الوقت نفسه، يُنصح جميع الإيرانيين الذين يعيشون في أوكرانيا بمغادرة البلاد لحماية حياتهم وسلامتهم".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إيران بتزويد روسيا بطائرات بدون طيار لاستخدامها في أوكرانيا.

وكشف البيت الأبيض، الخميس، أن عسكريين إيرانيين زاروا شبه جزيرة القرم للمساعدة في العمليات الروسية التي تستهدف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا باستخدام طائرات بدون طيار، مؤكدا أن إيران تشارك بشكل مباشر في الصراع على الأرض.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الأربعاء إن الولايات المتحدة لديها "أدلة كثيرة" على استخدام طائرات إيرانية بدون طيار لضرب المدنيين الأوكرانيين والبنية التحتية المدنية الحيوية.

في المقابل، تواصل إيران نفي إرسال أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا. وكتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير اللهيان على تويتر، الجمعة، إن "إيران لا ترسل أسلحة إلى الأطراف المتحاربة في أوكرانيا وتريد إنهاء الحرب ووضع حد لنزوح الناس".