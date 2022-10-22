بايدن يعلق على احتمالية عودة بوريس جونسون إلى رئاسة وزراء بريطانيا

(CNN)-- رد الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، على سؤال بشأن ما إذا كانت عودة رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إلى منصبه ستكون مفيدة للعلاقات الأمريكية البريطانية، قائلا إن "هذا سؤال للشعب البريطاني".

وقال بايدن، لمراسلة شبكة CNN إم جي لي في البيت الأبيض: "هذا قرار بريطاني".

يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس أعلنت، الخميس، استقالتها من منصبها، وقالت إنه سيتم إجراء انتخابات مبكرة داخل حزبها، بعد حوالي 6 أسابيع فقط من توليها المنصب.

وأصبحت تراس صاحبة أقصر مدة في رئاسة الوزراء في تاريخ بريطانيا إذ تولت المنصب في 6 سبتمبر/أيلول الماضي، قبل 44 يوما فقط، وسط أزمات اقتصادية وخلافات سياسية تشهدها بريطانيا.

وأعلنت تراس أنه سيتم اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين في غضون الأسبوع المقبل، بعد أن قال عدد متزايد من نواب حزبها إنهم لم يعد بإمكانهم دعمها بعد الآن. ويفتح قرار تراس صراعا جديدا على السلطة داخل حزب المحافظين الحاكم، بعد استقالتها واستقالة بوريس جونسون من قبلها.

وتظل ليز تراس رسميا رئيسة وزراء المملكة المتحدة حتى يتم اختيار خليفتها.

وتراس هي رئيسة الوزراء لأنها زعيمة حزب الأغلبية (المحافظين) في مجلس العموم، وبالتالي، يقع على عاتق حزبها اختيار زعيم جديد يصبح رئيسا للوزراء.

يذكر أن جونسون استقال في يوليو/ تموز بعد سلسلة استقالات طويلة في حكومته طالت أكثر من 50 عضوا من مختلف المستويات.