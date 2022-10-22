"هددني بالقتل إذا لم أخلع ملابسي".. أوكرانية حامل تروي تفاصيل اغتصابها في خيرسون

في وصول نادر.. كاميرا CNN ترصد آثار معركة خيرسون ومحاولة أوكرانيا استعادتها من الروس

(CNN)-- حثت السلطات التي نصبتها روسيا في مدينة خيرسون السكان على مغادرة المدينة، السبت، في أحدث حلقة في سلسلة من الدعوات لإجلاء المدنيين هناك هذا الأسبوع.

تمت دعوة السكان للإخلاء يوم السبت بالعبور إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، الذي يقسم المنطقة، كما ترون على الخريطة أدناه. جاءت المكاسب الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة على الجانب الآخر - في القرى والأراضي الزراعية على طول الضفة الغربية.

وضمت روسيا الشهر الماضي خيرسون، وهي بوابة إلى شبه جزيرة القرم تقع على مصب نهر دنيبرو إلى البحر الأسود، إلى جانب ثلاث مناطق أوكرانية أخرى وسط إدانة دولية واسعة.

وجاء في رسالة إلى السكان نُشرت على تليغرام: "نظرًا للوضع المتوتر في الجبهة، وزيادة خطر القصف المكثف للمدينة والتهديد بوقوع هجمات إرهابية، يجب على جميع المدنيين مغادرة المدينة على الفور. احرص على سلامة عائلتك وأصدقائك! لا تنسوا المستندات والمال والأشياء الثمينة والملابس".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، كثف المسؤولون المدعومون من الكرملين نقل ما يصل إلى 60 ألف شخص من المدينة حيث كافحت القوات الروسية لمواجهة الهجوم الأوكراني المضاد.

اتهمت حكومة كييف روسيا بإثارة "الهستيريا" لإجبار الناس على المغادرة. بحلول يوم الخميس، اعتقد المسؤولون الأوكرانيون أن أقل من نصف السكان المدنيين في خيرسون ظلوا في المدينة - حوالي 130 ألف شخص.

وقالت إحدى سكان مدينة خيرسون لشبكة CNN إن الوضع هناك متوتر، حيث الناس "مرهقون عاطفياً" والشوارع خالية بحلول منتصف بعد الظهر.

وصلت CNN إلى المرأة من خلال طرف ثالث وتحدثت معها قبل فترة وجيزة من قيام الإدارة المعينة من قبل روسيا في المدينة بإصدار أوامر للمدنيين بالمغادرة - وهو أحدث إشعار إخلاء بسبب الهجوم الأوكراني المضاد القادم.

في السابق أوصت السلطات الناس بالمغادرة؛ يبدو أن إعلان يوم السبت يتجاوز ذلك.

وقالت المرأة التي لم تحدد CNN هويتها لأسباب أمنية يوم الجمعة: "لسوء الحظ، كان على العديد من سكان خيرسون التفكير في مغادرة المدينة. كان لكل فرد أسبابه وقلقه ومخاوفه. لكنني متأكد بنسبة 100٪ أن لا أحد يريد الذهاب".

قالت إن خيرسون أصبحت مدينة أشباح. وغادر عشرات الآلاف من سكانها منذ بدء الاحتلال الروسي في مارس/ آذار.

وقالت المرأة لشبكة CNN: "في المساء، يمكنك رؤية عدد كبير من المباني الشاهقة التي تضاء فيها نوافذ أو ثلاث نوافذ كحد أقصى. خلال النهار، يمكنك مقابلة أشخاص في الغالب بالقرب من السوق. ولكن في الساعة 3 أو 4 مساءً. الشوارع فارغة ولا يوجد أحد على الإطلاق".

وقالت المرأة إنها لا تفكر في المغادرة.

وأضافت: "لأكون صريحة، هذا السؤال يغضبني... هذه أرضي. خيرسون بيتي. لقد شاركنا في مسيرات ضد المحتلين منذ الأيام الأولى للحرب. قاتلنا بأقصى ما نستطيع. هذا الكفاح لا يزال مستمرًا".

كما أصرت المرأة على أن معظم الأشخاص الذين بقوا في المدينة أدركوا أن الجيش الأوكراني "لن يضر بالسكان ولن يكون هناك قصف للمدنيين".