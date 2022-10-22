لندن، بريطانيا (CNN) – وصل وزير الخزانة البريطاني السابق، ريشي سوناك، إلى عتبة الـ100 ترشيح ليصل إلى مرحلة التصويت في سباق الوصول إلى منصب الرئيس القادم للحكومة في البلاد خلفًا لليز تراس، وفق ما نشرته وكالة "PA Media" البريطانية، مساء الجمعة.

وقالت مصادر في الحملة الانتخابية للوكالة إن سوناك استوفى شرط الحصول على 100 ترشيح قبل الموعد النهائي المحدد الإثنين.

ولم يُعلن سوناك، الذي خسر الانتخابات الماضية أمام تراس بالجولة الأخيرة، ترشحه للمنصب بشكل رسمي بعد.

وحاولت CNN التواصل مع ممثلي وزير الخزانة السابق للحصول على تعليق.

وقال النائب من حزب المحافظين، توبياس إلوود، عبر تغريدة نشرها الجمعة إنه "يتشرف بأن يكون المشرع الـ100 الذي يدعم" سوناك مشيرًا إلى أن "عملية إعادة الضبط بدأت"، قاصدًا بدء مرحلة جديدة في البلاد.

وشدد إلوود، الذي كان مرشحًا في الجولات الأولى للسباق الانتخابي الماضي، على الحاجة لحكومة "وسطية، مستقرة، ومسؤولة ماليًا، توفر القيادة الموثوقة محليًا ودوليًا"، حسب قوله.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت رئيسة مجلس العموم الحالية، بيني موردونت، في تغريدة أنها ستترشح للمنصب قائلةً إنها اتخذت هذه الخطوة: "بتشجيع من الزملاء الذين يريدون بداية منعشة، وحزب وقيادة موحدين في سبيل المصلحة الوطنية"، حسب قولها.