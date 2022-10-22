دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو من مقابلة تعود لعام 1973 لوزير البترول السعودي السابق، أحمد زكي يماني، تحدث فيها عن رد الفعل السعودي في حال احتلت أمريكا حقول النفط في المملكة، مشيرًا إلى أن السعودية ستفجرها على الفور.

ويتم تداول المقابلة في ظل الخلافات بين الرياض وواشنطن حول قرار "أوبك بلس" خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.

وكان يماني، الذي توفي عام 2021، العقل المدبر لحظر النفط الذي فرضته "أوبك" عام 1973 والذي أغرق الاقتصادات الغربية في حالة ركود آنذاك، كرد فعل على الحرب بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.

وأجرى الوزير السعودي السابق المقابلة التلفزيونية عام 1973 في العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن، وجاءت تعليقاته ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، هنري كيسنجر، حول إمكانية اتخاذ إجراءات ضد بعض الدول العربية إذا استمر قرار الحظر لفترة أطول.

وقال يماني في المقابلة: "أعتقد أنه بإمكاننا خفض الإنتاج إلى 20% مثلا، فبدلًا من أن تكون النسبة 25%، قد تكون 80% هل تعتقد أن أوروبا أو اليابان أو أمريكا يمكن أن تحتمل ذلك؟"، حسب قوله.

وتابع وزير البترول السعودي آنذاك قائلًا: "ربما لدى الولايات المتحدة خطوط الإمداد المحلية الخاصة بها، وهي في وضع أفضل بكثير من أوروبا واليابان، لكنني لست متأكدًا ما إذا كانت أوروبا واليابان ستنضمان إلى أمريكا في أي إجراءات (ضد السعودية)، لأن اقتصادكم ككل سينهار فجأة، وإذا فكر الأمريكيون باتخاذ خطوة عسكرية، فهذا احتمال آخر لكن هذا سيكون انتحارًا".

وعند سؤاله عما ستفعله السعودية في حال احتلت واشنطن حقول النفط على أراضيها، قال يماني في تلك المقابلة: "هناك مناطق حساسة في حقول النفط في السعودية سيتم تفجيرها على الفور"، وعند سؤاله عما إذا كان السعوديون هم من سيفجرونها، أجاب وزير البترول آنذاك بالقول: "طبعًا.. طبعًا.. وبعد ذلك ما سيحدث هو أنه سيتعين على أوروبا واليابان أن تعيشا بدون نفط من السعودية لسنوات كثيرة جدًا، لأن الأمر يستغرق سنوات لإصلاح ذلك، وهذا العمل لا يُنجز بليلة أو بشهر أو اثنين"، حسب قوله.

وأضاف يماني قائلاً: "الآن يمكنك تخيل أي نوع من المقامرة سيكون هذا"، وعند سؤاله عما إذا كانت السعودية قادرة على الصمود اقتصاديًا إذا حفضت إنتاجها بنسبة 80%، قال الوزير السعودي السابق: "نعم سيدي، هل تعلم ما سيحدث حينها؟ بدلًا من بيع برميل النفط الخام بـ3.5 أو 4 دولارات من حقل رأس تنورة في السعودية، سيُباع بـ15 أو 20 دولارا في الواقع فإننا سنجني أرباحًا أكبر عبر تخفيض الإنتاج إلى 20%، قانون العرض والطلب"، حسب قوله.

وتداول مغردون الفيديو على نطاق واسع على مدار اليومين الماضيين في ظل الخلاف بين السعودية وأمريكا جراء قرار "أوبك بلس" خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا ابتداء من نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.

وتلوح أمريكا بإعادة تقييم علاقاتها مع السعودية نتيجة هذا القرار الذي وصفه البيت الأبيض بـ"الاصطفاف" مع روسيا في حربها على أوكرانيا.

أبرز التغريدات: