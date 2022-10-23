الصين.. شي جين بينغ رئيسًا لمدة ثالثة وهذا من سيتولى منصب رئيس الوزراء

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعيد تنصيب شي جين بينغ رئيسا للحزب الشيوعي الحاكم في الصين لفترة ثالثة، الأحد، ليؤمن فترة ثالثة في الحكم مدتها 5 سنوات أخرى، ويفسح المجال أمام نفسه لحكم الصين مدى الحياة.

الأحد، وبعد الاجتماع الأول للجنة المركزية الجديدة للحزب، سُمي 7 رجال هم شي جين بينغ، و6 آخرين، كأعضاء للجنة الدائمة في المكتب السياسي.

خلال المؤتمر العشرين للحزب الأسبوع الماضي، عزز شي جين بينغ سلطته من خلال ملء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي بحلفائه، والموالين له.

وبالرغم من مواجهة ردود فعل قوية على عمله في مواجهة فيروس كورونا في شنغهاي بوقت سابق من هذا العام، من المتوقع أن يصبح رئيس الحزب في المدينة، لي كيانغ، رئيس الوزراء القادم في الصين في مارس/أذار، بعد استقالة سلفه لي كه تشيانغ من المنصب الثاني في هرم السلطة في البلاد، بعد شي جين بينغ.