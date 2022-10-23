بعد مزاعم روسية عن خطط أوكرانيا لاستخدامها.. ما هي القنبلة القذرة؟

نشر الأحد ، 23 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زعم وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، أن أوكرانيا تعتزم استخدام "القنبلة القذرة" بمساعدة غربية، فيما نفت كييف صحة ما طرحته موسكو، قائلة إنها "أكاذيب سخيفة بقدر ما هي خطيرة".

ما طرحه شويغو من مزاعم غير مدعومة بالأدلة، في اتصالاته الهاتفية مع نظيريه الفرنسي والبريطاني، الأحد، أثار مخاوف من احتمالية حدوث تصعيد للصراع، حسبما قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس.

لكن ما هي القنبلة القذرة؟ وماذا يجب على الناس فعله لحماية أنفسهم في حالة وقوع حادث قنبلة قذرة، وفقا لخبراء الصحة في المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ما هي القنبلة القذرة؟

القنبلة القذرة هي مزيج من المتفجرات، مثل الديناميت، مع مسحوق مشع أو كريات. عندما يتم تفجير الديناميت أو المتفجرات الأخرى، يحمل الانفجار مواد مشعة إلى المنطقة المحيطة.

والقنبلة القذرة ليست مثل القنبلة الذرية.

القنبلة الذرية مثل تلك القنابل التي ألقيت على مدينتي هيروشيما وناغازاكي في اليابان إبان الحرب العالمية الثانية. وتعمل بانقسام الذرات وإطلاق كميات هائلة من الطاقة التي تنتج سحابة عيش الغراب الذرية.

تعمل القنبلة القذرة بشكل مختلف تمامًا ولا يمكنها إحداث انفجار نووي. بدلاً من ذلك، تستخدم القنبلة القذرة الديناميت أو المتفجرات الأخرى لنثر الغبار المشع أو الدخان أو أي مادة أخرى من أجل إحداث تلوث إشعاعي.

ما هي مخاطر القنبلة القذرة؟

يكمن الخطر الرئيسي للقنبلة القذرة في الانفجار الذي يمكن أن يتسبب في إصابات خطيرة وأضرار في الممتلكات. من المحتمل ألا تؤدي المواد المشعة المستخدمة في القنبلة القذرة إلى تعرض إشعاعي كافٍ للتسبب في مرض خطير فوري، باستثناء الأشخاص القريبين جدًا من موقع الانفجار.

ومع ذلك، فإن الغبار المشع والدخان المنتشر بعيدًا قد يشكل خطورة على الصحة إذا تم استنشاقه. نظرًا لأن الأشخاص لا يمكنهم رؤية الإشعاع أو شمه أو الشعور به أو تذوقه، يجب عليك اتخاذ خطوات فورية لحماية نفسك وأحبائك.

ما الإجراءات الفورية التي يجب علي اتخاذها لحماية نفسك؟

ستساعد هذه الخطوات البسيطة - التي أوصى بها الأطباء وخبراء الإشعاع - في حمايتك وحماية أحبائك.

تعتمد الخطوات التي يجب عليك اتخاذها على مكان وجودك عند وقوع الحادث: في الخارج أو في الداخل أو في السيارة.

إذا كنت بالخارج وقريبًا من الحادث، قم بتغطية أنفك وفمك بقطعة قماش لتقليل خطر استنشاق الغبار أو الدخان المشع.

ولا تلمس الأشياء التي ألقي بها الانفجار - فقد تكون مشعة.

ادخل بسرعة إلى مبنى حيث لم يتم كسر جدرانه ونوافذه. ستحميك هذه المنطقة من الإشعاع الذي قد يكون بالخارج.

بمجرد دخولك، اخلع الطبقة الخارجية من الملابس وأغلقها في كيس بلاستيكي إذا كان ذلك متاحًا. ض

الاستحمام أو الاغتسال بالماء والصابون. تأكد من غسل شعرك. الغسل سيزيل أي غبار متبقي.

إذا لم تتمكن من الوصول إلى منزلك أو مبنى آخر بأمان، توقف على جانب الطريق وتوقف في أكثر مكان آمن ممكن. إذا كان الجو حارًا أو مشمسًا ، فحاول التوقف تحت جسر أو في مكان مظلل.

أوقف تشغيل المحرك واستمع إلى الراديو للحصول على التعليمات. ابق في السيارة حتى يتم إخبارك أنه من الآمن العودة إلى الطريق.