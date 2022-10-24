أمريكا وبريطانيا وفرنسا: مزاعم روسيا عن "القنبلة القذرة" كاذبة بوضوح

نشر الاثنين ، 24 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا بيانا مشتركا ردا على مزاعم روسيا حول استعداد أوكرانيا لاستخدام "قنبلة نووية قذرة"، ووصفت الدول الثلاث المزاعم الروسية بأنها "كاذبة بشكل واضح".

وقال وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وبريطانيا، في البيان الصادر مساء الأحد: "نكرر دعمنا الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي المستمر ونظل ملتزمين بمواصلة دعم جهود أوكرانيا للدفاع عن أراضيها لأطول فترة ممكنة".

وأضاف البيان: "تحدث وزراء دفاع دولنا في وقت سابق من اليوم مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بناء على طلبه، وأوضحت دولنا أننا جميعنا نرفض مزاعم روسيا الكاذبة بشكل واضح، إذ تتهم أوكرانيا بالاستعداد لاستخدام قنبلة قذرة على أراضيها".

وأكد وزراء خارجية الدول الثلاث أن "العالم قادر على كشف حقيقة أي محاولة لاستخدام هذه المزاعم كذريعة للتصعيد، ونحن نرفض أي ذريعة تستخدمها روسيا للتصعيد".

وذكر البيان أن وزراء الخارجية "ناقشوا أيضا عزمهم المشترك على مواصلة دعم أوكرانيا والشعب الأوكراني بالمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية بوجه الحرب العدوانية الوحشية التي يشنها الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا".