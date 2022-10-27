(CNN)-- كشف مصدران مطلعان لشبكة CNN عن سفر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز إلى أوكرانيا، في وقت سابق من هذا الشهر، للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين آخرين حيث يبدو أن الحرب تستعد للدخول في عامها الثاني.

وقال مسؤول أمريكي، لـCNN، إن بيرنز "أثناء وجوده هناك، عزز التزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم لأوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي، بما في ذلك استمرار تبادل المعلومات الاستخباراتية".

ورفض المصدران الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول الزيارة، التي تأتي مع تزايد قلق الولايات المتحدة من أن تستخدم روسيا سلاحا نوويا في حربها المتعثرة.

وقال بيرنز ومسؤولون أمريكيون آخرون علنًا إنهم لا يرون دليلًا على أن موسكو تستعد بنشاط لاتخاذ مثل هذه الخطوة، لكن المسؤولين المطلعين على المعلومات الاستخباراتية يحذرون من أن الخطر ربما يكون الأعلى منذ شن الغزو الروسي في فبراير/ شباط.