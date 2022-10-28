أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- كشفت مصادر مطلعة، في تصريحات لشبكة CNN، تفاصيل الهجوم على منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في سان فرانسيسكو والاعتداء على زوجها بول بيلوسي الذي تم نقله إلى المستشفى حيث يخضع للعلاج.

وقالت مصادر في قوات إنفاذ القانون، لـCNN، إن المهاجم اعتدى على بول بيلوسي بمطرقة، فيما قال المتحدث باسم نانسي بيلوسي إن زوجها "يخضع للرعاية الطبية ومن المتوقع أن يتعافى تماما"، مشيرا إلى أن رئيسة مجلس النواب لم تكن في سان فرانسيسكو وقت الهجوم على المنزل، صباح الجمعة، وكانت في واشنطن.