أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- كشفت مصادر مطلعة، في تصريحات لشبكة CNN، تفاصيل الهجوم على منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في سان فرانسيسكو والاعتداء على زوجها بول بيلوسي الذي تم نقله إلى المستشفى حيث يخضع للعلاج.
وقالت مصادر في قوات إنفاذ القانون، لـCNN، إن المهاجم اعتدى على بول بيلوسي بمطرقة، فيما قال المتحدث باسم نانسي بيلوسي إن زوجها "يخضع للرعاية الطبية ومن المتوقع أن يتعافى تماما"، مشيرا إلى أن رئيسة مجلس النواب لم تكن في سان فرانسيسكو وقت الهجوم على المنزل، صباح الجمعة، وكانت في واشنطن.
وذكر مصدران مطلعان على التفاصيل الأولية للتحقيقات أن المهاجم دخل منزل بيلوسي عبر الجزء الخلفي من المنزل، فيما قال مصدر آخر مطلع على البروتوكول إن عناصر الحراسة الأمنية الخاصة برئيسة مجلس النواب لم يتواجدوا في مقر إقامتها لأنها لم تكن هناك.
وكشفت مصادر مطلعة لشبكة CNN أن المهاجم الذي اعتدى على زوج بيلوسي سأل: "أين نانسي؟" وحاول ربطه "حتى تعود نانسي إلى المنزل"، وعندما وصلت الشرطة، كان المهاجم يقول إنه "ينتظر نانسي". وقال درو هاميل، المتحدث باسم نانسي بيلوسي، إن المهاجم رهن الاحتجاز ويتم التحقيق في الدافع.