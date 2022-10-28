هجوم على منزل نانسي بيلوسي ونقل زوجها إلى المستشفى

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في بيان، الجمعة، أن زوجها بول بيلوسي تعرض لهجوم في منزل الزوجين في سان فرانسيسكو، وتم نقله إلى المستشفى.

وقال درو هاميل، المتحدث باسم نانسي بيلوسي، إنه "في وقت مبكر من صباح اليوم، اقتحم مهاجم منزل بيلوسي في سان فرانسيسكو واعتدى بعنف على السيد بيلوسي". وأضاف: "الجاني محتجز ودوافع الهجوم قيد التحقيق".

وتابع المتحدث باسم نانسي بيلوسي بالقول إنه "تم نقل السيد بيلوسي إلى المستشفى، حيث يتلقى رعاية طبية ممتازة ومن المتوقع أن يتعافى تمامًا".

وأشار هاميل إلى أن نانسي بيلوسي لم تكن في سان فرانسيسكو في ذلك الوقت. وأضاف أن نانسي بيلوسي وأسرتها "ممتنون للمستجيبين الأوائل والمهنيين الطبيين المعنيين، ويطلبون الخصوصية في هذا الوقت".