(CNN)-- اعترف يفغيني بريغوزين، الشهير بطباخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجموعة "فاغنر" للمرتزقة، بأن المجموعة تقوم بتجنيد سجناء روس مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والتهاب الكبد الوبائي (سي).

وقال بريغوزين، في بيان عبر البريد الإلكتروني لشبكة CNN: "أنا أفحص بعناية كل من أرسله للقتال في أوكرانيا، وفقا للمعايير الحالية، ولا توجد قيود في التشريعات الروسية على مرضى التهاب الكبد الوبائي (سي) أو فيروس نقص المناعة البشرية ".

وكانت الاستخبارات الأوكرانية نشرت، في وقت سابق من هذا الأسبوع ، صورة تُظهر ذراع رجل مع عصابات معصم ملونة مختلفة تدل على الأمراض التي كان يعاني منها.

ويوم الأربعاء، صرح رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، لمراسل CNN، نك روبرتسون، قائلا إن الروس "وضعوا عليهم بعض الأساور باللون الأزرق أو الأبيض أو الأحمر. كل لون يدل على مرض السل أو التهاب الكبد أو فيروس نقص المناعة البشرية، الأمر يحدث على نطاق واسع، معظم الذين تم أسرهم أو جثثهم التي تم العثور عليها في ساحة المعركة كانت لديهم عصابات المعصم هذه".

وذكر بريغوزين، في رسالته عبر البريد الإلكتروني : "لا أرى أي شيء غير أخلاقي إذا كان الجنود المصابون بالتهاب الكبد الوبائي (سي) والإيدز سيقتلون جنودا آخرين دون معرفة ما إذا كانوا حاملين لأي فيروسات خلال حياتهم"، ووصف تصريحات بودانوف بأنها "عاطفية وليست عملية".

يذكر أن يفغيني بريغوزين أصبح خلال الأشهر القليلة الماضية شخصية مؤثرة بشكل متزايد في الحرب في أوكرانيا، واعترف علنا، في سبتمبر/ أيلول، بأنه مالك وممول مجموعة "فاغنر".