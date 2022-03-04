أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة على عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الروس، على خلفية عزو موسكو لأوكرانيا، وشملت المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، و"طباخ بوتين"، ييفغيني بريغوجين، الخميس.
وأصدرت الإدارة الأمريكية الحزمة الجديدة في محاولة من الرئيس الأمريكي لتجفيف منابع الدعم عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي تتقدم قواته نحو العاصمة الأوكرانية، كييف.
شملت القائمة الجديدة عددا من الشخصيات الروسية التي وصفت بـ"المقربة" من بوتين وعائلاتهم، إذ سيتم حظرهم من النظام المالي الأمريكي وتجميد أصولهم وسيتم منعهم من التصرف بممتلكاتهم في أمريكا.
وستشمل عقوبات الحظر الشامل 8 نخب روسية وعائلاتهم والمقربين منهم، بمن في ذلك حليف بوتين، أليشر عثمانوف، "أحد أغنى رجال روسيا"، وفقا للبيت الأبيض، وبيسكوف الذي وصفته واشنطن بأنه "الناشر الأول لتضليل بوتين الإعلامي".
وفيما يلي أسماء الشخصيات الروسية التي شملتها الحزمة الجديدة: