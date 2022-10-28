أمريكا تكشف عن خطة لمنع بيع أسلحتها المرسلة لأوكرانيا في السوق السوداء

(CNN)-- أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية الجهود الجارية لمنع وقوع الأسلحة الأمريكية المرسلة إلى أوكرانيا في أيدي جهات إجرامية، وهي خطوة تأتي في الوقت الذي يستعد فيه الكونغرس للتدقيق في المساعدات لأوكرانيا العام المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الخميس، إن "أوكرانيا التزمت بالحفاظ على المعدات الدفاعية المنقولة بشكل مناسب، فيما تظل الولايات المتحدة يقظة بشأن احتمال وقوع الأسلحة في الأيدي الخطأ".

ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، تتكون الخطة الموضوعة لمنع بيع الأسلحة من عدة أجزاء منها تعزيز قدرة قوات الأمن الأوكرانية وجيرانها على حماية الأسلحة، ومنع الاتجار غير المشروع فيها، وكذلك تشديد الأمن على الحدود.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: "يمكن للحروب أن توفر فرصا لسقوط الأسلحة في أيدي جهات خاصة عن طريق السرقة أو المبيعات غير المشروعة، مما يؤدي أحيانا إلى إنشاء أسواق سوداء للأسلحة تستمر لعقود".

وأضافت: "قد تحاول مجموعة متنوعة من الجهات الإجرامية وغير الحكومية الحصول على أسلحة من مصادر في أوكرانيا أثناء النزاع أو بعده، كما حدث بعد حروب البلقان في التسعينيات".

يذكر أنه من المتوقع أن يطالب بعض الجمهوريين الجدد في مجلس النواب الأمريكي بقطع المساعدات لأوكرانيا أو فرض إشراف أكبر عليها.

وأوضحت وزارة الخارجية أنه حتى الآن، فإن الحاجة الحيوية للأسلحة في ساحة المعركة في أوكرانيا "تعرقل انتشار السوق السوداء للأسلحة الصغيرة".