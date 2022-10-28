واشنطن تفرض عقوبات على مؤسسة إيرانية عرضت مكافأة لاستهداف سلمان رشدي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، عن فرض عقوبات على مؤسسة إيرانية مسؤولة عن عرض مكافأة لاستهداف سلمان رشدي، الكاتب البريطاني ذو الأصل الهندي مؤلف رواية "آيات شيطانية" الذي تعرض لهجوم طعن في أغسطس/آب الماضي.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن الولايات فرضت عقوبات على مؤسسة "15 خرداد" الإيرانية. وأضافت: "قبل الهجوم الأخير، أعلنت هذه المؤسسة عن مكافأة لمن يقتل سلمان رشدي، ثم رفعت في وقت لاحق قيمة المكافأة، وذلك تنفيذا لفتوى روح الله الخميني (المرشد الإيراني الراحل) التي طالبت يقتل رشدي. ونحن نفرض عقوبات عليها اليوم لعرضها الدعم المالي لعمل إرهابي".

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنه "في عام 1989، بعد نشر رواية آيات شيطانية، أصدر الخميني فتوى تدعو إلى قتل المؤلف، مما سبب موجة من الهجوم على رشدي ومن يرتبط به. وتم التأكيد على الفتوى من قبل المرشد الحالي لإيران في عام 2017، وأعيد نشرها من قبل وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة الإيرانية مؤخرا في أغسطس 2022".

وأضافت الخارجية الأمريكية: "رصدت مؤسسة 15 خرداد مكافأة لمن يستهدف رشدي دعما لفتوى الخميني التي أصدرها في عام 1989، ثم رفعت قيمة المكافأة في وقت لاحق من عام 2012، وكان من نتاج هذا التحريض أن قُتل العديد من مترجمي رشدي وزملائه التجاريين الذين شاركوا في نشر آيات شيطانية في العديد من البلدان، أو أصيبوا بجروح بالغة، ومعهم عشرات المدنيين الأبرياء".

وتابعت: "كان هدف الفتوى الشائنة التحريض على الإرهاب والعنف وقتل رشدي ورفاقه وترهيب الآخرين، والولايات المتحدة تدين هذا التحريض والهجوم على رشدي بأقوى العبارات باعتباره عملا إرهابيا واعتداء سافرا على حرية التعبير".