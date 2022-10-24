نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف أندرو ويلي، الوكيل الأدبي للكاتب الروائي البريطاني ذي الأصل الهندي سلمان رشدي، أن الأخير فقد بصره بإحدى عينيه، وإحدى يديه "مشلولة" إثر هجوم الطعن الذي تعرض له في أغسطس/ آب الماضي.

وخضع رشدي، البالغ من العمر 75 عامًا، ومؤلف رواية "آيات شيطانية"، لعمليات جراحية طارئة بعد أن تعرض للطعن عدة مرات قبل محاضرته المقررة في معهد تشوتوكوا في نيويورك في 12 أغسطس.

وقال وكيل سلمان رشدي، في مقابلة مع صحيفة "إل بايس" الإسبانية، إن "جروحه كانت عميقة، وفقد إحدى عينيه... كان يعاني من ثلاث إصابات خطيرة في رقبته. يد واحدة عاجزة بسبب قطع الأعصاب في ذراعه. ولديه حوالي 15 إصابة أخرى في صدره وجذعه".

وأضاف ويلي أن الهجوم "كان وحشيًا"، ورفض كشف ما إذا كان رشدي لا يزال في المستشفى ولم يحدد آخر مرة تم اطلاعه على حالة رشدي، وتابع بالقول إن "أهم شيء أنه سيعيش".

وذكرت صحيفة "إل بايس" أنها أجرت المقابلة مع وكيل سلمان رشدي في أحد الفنادق، مساء الأربعاء الماضي، على هامش معرض الكتاب في مدينة فرانكفورت الألمانية. وحاولت CNN التواصل مع وكيل رشدي لكن دون رد بعد.

وكان هادي مطر المتهم بتنفيذ هجوم الطعن على رشدي، قد دفع ببراءته من محاولة القتل من الدرجة الثانية، والاعتداء من الدرجة الثانية، وما زالت محاكمته جارية.