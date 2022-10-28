أمريكا تعلق على تصريحات بوتين بشأن "محاولة الغرب السيطرة على العالم"

(CNN)-- أعلن منسق شؤون الاتصالات الخارجية في البيت الأبيض، جون كيربي، يوم الخميس، في مقابلة مع شبكة CNN، أن واشنطن ستقدم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا "قريبا جدا".

وقال كيربي، لمذيع شبكة CNN وولف بليتزر في برنامج "The Situation Room": "أعتقد أنك تعلم، قريبا جدا جدا سنرى بعض المساعدات العسكرية الإضافية يتم تقديمها لأوكرانيا من الولايات المتحدة"، وتابع: "سنواصل ذلك، كما قال الرئيس (جو بايدن)، طالما تتطلب الأمر ذلك".

وردا على سؤال حول خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تضمن تصعيدا، قال كيربي: "إنه السبب، إنه الشخص الذي غزا أوكرانيا بطريقة غير مبررة تماما، أوكرانيا لا تشكل تهديدا لأحد، ناهيك عن روسيا، لذلك إذا كان الأمر غير مؤكد، فهو خطير الآن، هذا بسبب السيد بوتين، ولم يكن الغرب هو الذي أثار أي مخاوف بشأن الأسلحة النووية أولا لقد كان السيد بوتين".

وأضاف أيضا أن "الولايات المتحدة لا تزال لا ترى أي مؤشرات على أن الروس يخططون لاستخدام قنبلة قذرة أو أي سلاح نووي آخر في أوكرانيا لكننا سنراقب هذا بأفضل ما نستطيع".

يذكر أن الرئيس الروسي صرح، في وقت سابق الخميس، بأن الأحداث العالمية مستمرة في التقدم نحو "اتجاه سلبي"، متهما الدول الغربية بممارسة "لعبة خطيرة ودموية وقذرة" حول العالم، على حد تعبيره.

وقال بوتين، في حديثه في منتدى "نادي فالداي"، في موسكو: "على الغرب أن يبدأ محادثة حول مستقبلنا المشترك"، وأضاف: "في العالم الحديث، من غير المرجح أن يفلتوا. ستؤثر الأزمة على الجميع. الإنسانية أمام طريقان: إما زيادة التدهور أو محاولة إيجاد حلول جديدة معا".

وألقى بوتين باللوم على الدول الغربية في لعب "لعبة خطيرة ودموية وقذرة" حول العالم، واتهم الحكومات الغربية بمحاولة السيطرة على العالم والرغبة في السيطرة على الموارد العالمية.

كما اتهم الرئيس الروسي الدول الغربية بصناعة "ثورات ملونة" في دول أخرى "مثل تلك التي حدثت في أوكرانيا عام 2014"، مضيفًا أن الدول الغربية "تفقد اليد العليا" في الشؤون العالمية.

وأكد بوتين على أنه "لا يمكن لأحد أن يقول لروسيا كيف تبني مجتمعها". وقال: "يمكن للغرب أن يفعل ما يشاء باستعراضات المثليين، لكن لا ينبغي أن يفرضوا هذه القواعد على روسيا".