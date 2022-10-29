مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا.. والبنتاغون يوضح التفاصيل

نشر الجمعة ، 28 أكتوبر / تشرين الأول 2022

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الجمعة، عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، خلال مؤتمر صحفي، إن حزمة المساعدات تتضمن ذخيرة للمنظومة الصاروخية "هيمارس"، والتي تعد سلاحا رئيسيا في مساعدة أوكرانيا على مواجهة روسيا.

وأضافت أن الحزمة تشمل أنظمة مضاد للدروع، و 125 عربة همفي، وأسلحة صغيرة وأكثر من 2.75 مليون طلقة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة وأربعة هوائيات اتصالات عبر الأقمار الصناعية.

ولفتت سينغ إلى أن إدارة جو بايدن كانت قدمت "أكثر من 18.5 مليار دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا".

وأوضحت أنه سيتم اختتام تدريب الأوكرانيين على تشغيل نظام الصواريخ من طراز "ناسماس"، وقالت: "بمجرد اكتمال التدريب، سيتم تسليم وحدات من النظام الصاروخي إلى أوكرانيا".