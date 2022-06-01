دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 700 مليون دولار إلى أوكرانيا.

وقال بلينكن في بيان، إن "المساعدة العسكرية الأمريكية ستعزز موقف أوكرانيا للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، وتأمين الانتصارات في ساحة المعركة، وتقوية موقف أوكرانيا في نهاية المطاف على طاولة المفاوضات".

"لقد نجح الكرملين فقط في تدمير المجتمعات، وتعنيف المدنيين، وتعطيل الزراعة في أوكرانيا، وتهديد الأمن الغذائي العالمي من خلال إغلاق الموانئ الأوكرانية. إن إرادة القوات الشجاعة الأوكرانية للدفاع عن بلادهم أمر مثير للإعجاب، وقد أظهرت أوكرانيا أنها لن تخضع أبدًا لروسيا".

وأنهى بلينكن بيانه بالتعهد بأن الولايات المتحدة وحلفاءها "سيقفون إلى جانب أوكرانيا طالما استدعى الأمر ذلك".

تشمل أحدث حزمة من المساعدة الأمنية لأوكرانيا من إدارة جو بايدن: هيمارس - HIMARS، أو أنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة، بالإضافة إلى 1000 صاروخ جافلين ومنصات إطلاق لتلك الصواريخ، وفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية.

وقال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية، كولن كال، في إفادة صحفية في البنتاغون الأربعاء، إن هذه الأسلحة ستمنح أوكرانيا "قدرات حاسمة لمساعدة الأوكرانيين على صد الروس".

كما أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث مع وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الثلاثاء، "لمناقشة المتطلبات العسكرية لأوكرانيا".

وقال كال: "سلط الوزير أوستن الضوء على نجاح مجموعة الاتصال الأوكرانية التي عُقدت في 23 مايو/ أيار، وأشار إلى وحدة المجتمع الدولي في دعم أوكرانيا في صد الغزو الروسي".

هذه هي أول حزمة مساعدات أعلنتها إدارة بايدن منذ أن أقر الكونغرس قانون تمويل إضافي بقيمة 40 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا في مايو/ أيار.

وأضاف كال أن الولايات المتحدة التزمت الآن "بحوالي 5.3 مليارات دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا" منذ بداية إدارة بايدن و 4.6 مليارات دولار منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط.

وأكد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية للصحفيين، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سترسل إلى أوكرانيا أنظمة صاروخية عالية الحركة أمريكية الصنع.

وقال المسؤولون إن الأنظمة التي ترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا ستكون مزودة بذخائر تسمح لأوكرانيا بإطلاق صواريخ على بعد حوالي 49 ميلاً. هذا أقل بكثير من النطاق الأقصى للأنظمة، ولكنه أكبر بكثير من أي نطاق تم إرساله إلى أوكرانيا حتى الآن.

وقال المسؤولون إن حزمة المساعدة الأمنية الجديدة ستشمل أيضًا رادارات للمراقبة الجوية وأسلحة جافلين إضافية مضادة للدبابات وأسلحة مضادة للدروع وقذائف مدفعية وطائرات هليكوبتر ومركبات تكتيكية وقطع غيار لمساعدة الأوكرانيين على مواصلة صيانة المعدات.

في مؤتمر صحفي بالسعودية في وقت سابق الأربعاء، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن مطالب أوكرانيا للغرب بشأن توريد قاذفات صواريخ متطورة تتجاوز "كل الحدود والآداب العامة"، وهي "استفزاز مباشر".

وأضاف: "إن مثل هذه المخاطر (المتعلقة بإشراك بلدان ثالثة في الصراع الأوكراني) موجودة بالطبع، وما يطلبه نظام كييف بشكل قاطع وبطريقة تشبه الأعمال التجارية، كما يمكنني القول، من رعاته الغربيين، أولاً، يتجاوز كل الحدود (...) وثانيًا، هذا استفزاز مباشر يهدف إلى جر الغرب إلى الأعمال العدائية. بالطبع، يتفهم السياسيون الغربيون العقلاء هذه المخاطر. ليس كلهم".