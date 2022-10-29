(CNN)-- وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الهجوم على بول بيلوسي زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بـ"الحقير"، وربط الهجوم بشكل مباشر بـ"اليمين المتطرف".

وقال بايدن، خلال تصريحات في حفل عشاء لجمع التبرعات في فيلادلفيا، يوم الجمعة: "هذا أمر حقير، لا مكان له في أمريكا، هناك الكثير من العنف السياسي والكراهية".

وأضاف أن هتاف "أين نانسي؟" الذي كان يهتف به المهاجم عند دخوله منزل بيلوسي تم استخدامه أثناء الهجوم على الكونغرس في عام 2021.

وتابع أنه "من غير المعقول الترويج لمؤامرات مثل سرقة الانتخابات وخدعة كوفيد دون تعزيز بيئة من العنف الشديد، ما الذي يجعلنا نعتقد أن ذلك لن يؤدي إلى تآكل المناخ السياسي".

وقال بايدن: "كفى كفى كل شخص يتمتع بضمير طيب يحتاج إلى الوقوف بشكل واضح لا لبس فيه ضد العنف".

وذكر أنه تحدث إلى بيلوسي، في وقت سابق من اليوم، وساعدها في ترتيب سفرها من واشنطن إلى سان فرانسيسكو.

يذكر أن مصادر مطلعة كشفت، في تصريحات لشبكة CNN، تفاصيل الهجوم على منزل رئيسة مجلس النواب في سان فرانسيسكو والاعتداء على زوجها الذي تم نقله إلى المستشفى حيث يخضع للعلاج.

وقالت مصادر في قوات إنفاذ القانون، لـCNN، إن المهاجم اعتدى على بول بيلوسي بمطرقة، فيما قال المتحدث باسم نانسي بيلوسي إن زوجها "يخضع للرعاية الطبية ومن المتوقع أن يتعافى تماما"، مشيرا إلى أن رئيسة مجلس النواب لم تكن في سان فرانسيسكو وقت الهجوم على المنزل، صباح الجمعة، وكانت في واشنطن.