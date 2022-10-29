أوكرانيا تطالب إيران بوقف تزويد روسيا بالسلاح.. وطهران ترد

حصريًا.. ضابط أوكراني يستعرض لـCNN طائرة كاميكازي أُسقطت ويكشف أسباب اعتقادهم أنها إيرانية الصنع

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنه تحدث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وطالب إيران بوقف إمداد روسيا بالأسلحة.

وذكر كوليبا، يوم الجمعة، عبر حسابه على توتير: "تلقيت، اليوم، اتصالا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وطالبت خلاله إيران بالوقف الفوري لتدفق الأسلحة إلى روسيا التي تستخدم لقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا".

وفي المقابل، نفى وزير الخارجية الإيراني قيام بلاده بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء.

وقال: "لدينا علاقات جيدة مع روسيا وتعاون دفاعي في السنوات الماضية، لكن موقفنا من الحرب الأوكرانية هو احترام وحدة أراضي الدول وعدم تسليم الأسلحة إلى طرفي الحرب، وندعو إلى وقف الحرب، وإنهاء تهجير المواطنين".

وكانت طهران نفت مرارا إرسال أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا.

في غضون ذلك، أعلنت أوكرانيا، يوم الجمعة، أنها أسقطت أكثر من 300 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز (شاهد-136) تستخدمها موسكو لـ"شل البنية التحتية الحيوية"، بحسب يوري إهنات، المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية.