غارات روسيا على أوديسا.. ما بدائل أوكرانيا في ظل مخاوف من انهيار اتفاق الحبوب؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت روسيا، السبت، إنها قررت تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة مع أوكرانيا، بعد هجمات الطائرات بدون طيار على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، السبت، التي ألقت موسكو باللوم فيها على كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "مع الأخذ في الاعتبار العمل الإرهابي الذي ارتكب من قبل نظام كييف بمشاركة خبراء بريطانيين في 29 أكتوبر من هذا العام ضد سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية المتورطة في أمن "ممر الحبوب "، يعلق الجانب الروسي مشاركته في تنفيذ اتفاقيات تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية".

في يوليو/ تموز، اتفقت أوكرانيا وروسيا على الصفقة التي سمحت باستئناف صادرات الحبوب الحيوية من موانئ البحر الأسود الأوكرانية، وهو اختراق دبلوماسي كبير كان يهدف إلى تخفيف أزمة الغذاء العالمية التي أشعلتها الحرب. وأدى الاتفاق إلى فتح الموانئ على البحر الأسود للسماح بمرور آمن للحبوب والبذور الزيتية - وهي من أهم الصادرات الأوكرانية.

وعلى الرغم من أن روسيا ألقت باللوم على هجوم السبت على سيفاستوبول في تعليق مشاركتها في الاتفاق، فقد هددت موسكو منذ فترة طويلة بالانسحاب من الاتفاق.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد انتقد في وقت سابق أن الحبوب تم نقلها إلى دول الاتحاد الأوروبي بدلاً من الدول الأكثر فقرًا المحتاجة.

في وقت لاحق، قال مسؤول روسي في الأمم المتحدة إن روسيا ستخطر رسميًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، بقرار موسكو تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب في البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة مع أوكرانيا.

وقال ديمتري بوليانسكي، نائب المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة: "بعد محاولة هجوم بطائرة بدون طيار الأوكرانية على السفن العسكرية الروسية لضمان التشغيل الآمن لاتفاق الحبوب، والتي وفقًا لبيانات وزارة الدفاع الروسية تم تنفيذها بدعم من المملكة المتحدة، تعلق روسيا مشاركتها في الصفقة".

وأضاف بوليانسكي، في تغريدة عبر تويتر: "سيتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسميًا قريبًا".

ونفت كل من أوكرانيا وبريطانيا المزاعم الروسية.

يأتي هذا فيما قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الخميس، إن انسحاب روسيا من صفقة الحبوب "سيقابل بغضب كبير" من قبل الدول المستفيدة من المنتجات الأوكرانية. ولم تعلق الولايات المتحدة على الفور على قرار روسيا يوم السبت بالانسحاب من اتفاق الحبوب في البحر الأسود مع أوكرانيا.

تواصلت شبكة CNN مع وزارة الخارجية الأمريكية بشأن رد فعلها على القرار الروسي.