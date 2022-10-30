أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – في أول تعليق لها منذ وقوع الحادثة، كشفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن قلوب أبنائها وأحفادها "مكسورة" وأنهم يشعرون بـ"الصدمة"، بعد الهجوم الذي تعرض له زوجها الذي بدأ يتحسن.

وقالت بيلوسي في بيان لها: "صباح الأمس، اقتحم رجل عنيف منزل عائلتنا، وطلب أن يواجهني، وهاجم زوجي بول بوحشية، أطفالنا وأحفادنا وأنا محطمو القلب، ومصابون بالصدمة جراء الهجوم على رب أسرتنا".

وأكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي أن الدعم الذي تلقته من الكونغرس منح الراحة لعائلتها، في الوقت الذي يتماثل فيه زوجها للشفاء.

وقالت بيلوسي: "أرجو أن تعرفوا أن فيض الصلوات والأمنيات من العديد من أعضاء الكونغرس مثل عامل راحة للعائلة، ويساعد بول على التماثل للشفاء، حالته تتحسن بشكل مستمر"، حسب قولها.

وكان قد أعلن مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكي، في بيان، الجمعة، أن زوجها بول بيلوسي تعرض لهجوم بـ"مطرقة" في منزل الزوجين في سان فرانسيسكو، وتم نقله إلى المستشفى.