دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت مصادر مسؤولة من دولة غربية تراقب عن كثب برنامج الأسلحة الإيرانية، في تصريحات لشبكة CNN، أن إيران تستعد لإرسال المزيد من الأسلحة إلى روسيا لتستخدمها في الحرب على أوكرانيا.

وقالت المصادر إن إيران تستعد لإرسال ما يقرب من 1000 سلاح إضافي، بما في ذلك صواريخ باليستية قصيرة المدى أرض-أرض والمزيد من الطائرات بدون طيار الهجومية.

وأضافت المصادر أن الشحنة يتم مراقبتها عن كثب لأنها ستكون المرة الأولى التي ترسل فيها إيران صواريخ موجهة دقيقة متطورة إلى روسيا، مما قد يمنح موسكو دفعة كبيرة في ساحة المعركة.

وأشارت المصادر إلى أن آخر شحنة أسلحة من إيران إلى روسيا تضمنت حوالي 450 طائرة بدون طيار، استخدمها الروس بالفعل لإحداث تأثير مميت في أوكرانيا. وكان مسؤولون أوكرانيون قد أعلنوا، الأسبوع الماضي، أن قواتهم أسقطت أكثر من 300 طائرة إيرانية بدون طيار.

وأوضحت المصادر أن موعد وصول شحنة الأسلحة الإيرانية الجديدة إلى روسيا غير محدد بدقة لكنهم توقعوا أن يتم تسليمها قبل نهاية العام الجاري، وستمثل زيادة كبيرة في الدعم الإيراني للجهود الحربية الروسية.

لعبت الطائرات بدون طيار دورًا مهمًا في الصراع منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في أواخر فبراير/شباط الماضي، لكن استخدامها زاد منذ الصيف، عندما قالت الولايات المتحدة وكييف إن موسكو حصلت على طائرات مسيرة من إيران، وهو ما تنفيه طهران.

وفي الأسابيع الأخيرة، تم استخدام هذه الطائرات الإيرانية بدون طيار لاستهداف البنية التحتية للطاقة الحيوية في أوكرانيا. كما أعلنت الولايات المتحدة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن إيران أرسلت عسكريين إلى القرم لتوجيه الطائرات بدون طيار، معتبرة أن "طهران الآن منخرطة بشكل مباشر على الأرض".